Feuerwehr rettet Hund aus reißender Isar: mit Drehleiter

Tierische Rettungsaktion im Hochwasser: Die Feuerwehr hat in München einen Hund aus den reißenden Fluten der Isar gerettet - mit Hilfe einer Drehleiter. Das freilaufende Tier war in den Fluss gesprungen, wie die Einsatzkräfte berichteten. Aus eigener Kraft konnte es sich nicht mehr ans Ufer retten. „Die Strömung trieb den Vierbeiner in die geschlossene Schleuse der Wehranlage Oberföhring. Passanten entdeckten das hilflose Tier und riefen die Feuerwehr.“ Ein Schleusenwärter machte sich dann sehr verdient. „Er unterstützte die Einsatzkräfte und öffnete ihnen alle benötigten Bereiche der Wehranlage“, lobte die Feuerwehr. Die Retter fischten den Hund über die Drehleiter aus den Fluten und übergaben ihn der glücklichen Besitzerin.

