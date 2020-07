Feuerwehr rettet Hund aus Isarkanal

Einen im Isarkanal abtreibenden Hund hat die Feuerwehr in München gerettet. Der Labrador sei am Dienstag „kurzentschlossen und ohne Erlaubnis des Herrchens“ ins Wasser gesprungen, weil er dort ein paar Enten entdeckt habe, teilte die Feuerwehr mit. Wegen der starken Strömung trieb der Hund ab und näherte sich einem Stauwehr. Ein Passant alarmierte die Feuerwehr, die einen Wasserretter zu dem Labrador abseilte. Mit Hilfe eines Schlauchboots wurden Hund und Feuerwehrmann unverletzt zurück an Land gebracht, wo der Hunde-Besitzer schon wartete.

Mitteilung der Feuerwehr mit Bild