Feuerwehr rettet Entenküken von Balkon

Bei der Suche nach ihrer Mutter haben Entenküken in München von der Feuerwehr Hilfe bekommen. Eine Frau verständigte die Retter am Mittwochabend, weil sie beobachtet hatte, wie die Ente nur mit einem Teil ihrer Kükenschar zu einem nahen See gewatschelt war. Der andere Teil blieb auf jenem Balkon zurück, auf dem die Mutter die Küken zuvor ausgebrütet hatte. Weil die Eigentümerin des Hauses nicht da war, stiegen die Retter von außen auf den Balkon. Sie fingen die Küken ein und brachten sie zum See. Ergebnis laut Feuerwehr: Ein kurzes „Quakorchester“.