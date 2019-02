Feuerwehr rückt zu „Lagerfeuer“ in Wohnhaus aus

Weil sich zwei mutmaßliche Obdachlose an einem Feuer wärmen wollten, musste in Rosenheim die Feuerwehr zu einem leerstehenden Mehrfamilienhaus ausrücken. Wie die Polizei Rosenheim am Montag mitteilte, hatten die zwei Männer am Samstag in einem größeren Topf ein Feuer mit Papier, Pappe und Holz gemacht. Der 21-Jährige und der 33-Jährige waren den Angaben zufolge in das Haus eingebrochen. Die Polizei verwies die Männer aus dem Gebäude. Das „Lagerfeuer“ verursachte den Angaben zufolge keine Schäden. Die Feuerwehr verschloss den Hauseingang mit Holzplatten. Gegen den 21-Jährigen besteht nach Polizeiangaben ein offener Haftbefehl. Er muss demnach seine Haftstrafe von mehr als einem Jahr antreten.