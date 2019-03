Feuerwehr muss Spatzen aus Gullydeckel befreien

Zu einem tierischen Einsatz musste die Feuerwehr Erlangen am Wochenende ausrücken. Zwei Spatzen hatten sich in einem Gullydeckel verfangen und kamen ohne Hilfe nicht mehr heraus. Die Feuerwehr postete auf Facebook ein Bild, was die Tiere in der misslichen Lage zeigte.

Wie die Verantwortlichen mitteilten, hätten Passanten die Tiere entdeckt und den Notruf abgesetzt. Vor Ort konnten die Retter den Deckel anheben und die beiden Spatzen aus ihrer misslichen Lage befreien. Die Rettungsaktion wurde von einigen Schaulustigen verfolgt, die den Rettern für ihre Tat spontanen Applaus zukommen ließen.

Für die Verantwortlichen stellte der Einsatz keine große Herausforderung dar. Ohne spezielles Werkzeug konnte der Deckel angehoben werden, die Vögel flogen daraufhin einfach weg, berichtete das Portal nordbayern.de.

Es ist nicht der erste Fall einer spontanen Tierrettung. Erst vor wenigen Wochen hatte eine zu dicke Ratte für einen Feuerwehreinsatz im hessischen Bensheim gesorgt. Das Foto, welches das Tier in seiner misslichen Lage zeigte, wurde in den sozialen Netzwerken tausendfach geteilt und ging um die Welt.