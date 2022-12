Beim Brand eines Hauses im schwäbischen Landkreis Augsburg ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die Feuerwehr fand den 63-Jährigen leblos während der Löscharbeiten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach ersten Erkenntnissen war vermutlich eine Zigarette der Auslöser für den Brand am Samstag. Den Schaden an dem Gebäude in Bobingen bezifferte die Polizei auf einen mittleren sechsstelligen Betrag.

