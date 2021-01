Feuerwehr findet Toten in abgebrannter Gartenhütte

Nach einem Brand in einer Gartenhütte haben Feuerwehrleute einen toten Mann geborgen. Offenbar handelt es sich um den Bewohner der Hütte in Langenzenn (Landkreis Fürth). Die Einsatzkräfte waren am Sonntagabend alarmiert worden, weil ein Feuer in dem Gartenhaus ausgebrochen war, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Helfer stand die Hütte schon komplett in Flammen. Wenig später entdeckte die Feuerwehr dann den Toten. Näheres zur Brandursache und zum Opfer war am frühen Montagmorgen nicht bekannt.

