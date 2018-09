Feuerwehr fängt entflogenen Papagei

Gefiederter Ausreißer: Die Feuerwehr hat in Cham einen entflogenen Papagei von einem Hausdach geholt. Das Tier war seinem Herrchen entkommen und hatte sich auf der Dachrinne im vierten Stock eines Gebäudes in der Innenstadt niedergelassen. Da der Vogel auf Rufe seines Besitzers nicht reagierte, rückte die Feuerwehr an, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Retter brachten den aus Tschechien stammenden Mann über die Drehleiter zu seinem tschechisch plappernden Papagei. Der hüpfte ihm dann freiwillig auf den Arm und ließ sich nach Hause bringen.