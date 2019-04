Feuerwehr befreit Buben aus Baum

Aus einem Baum hat die Feuerwehr in München einen kleinen Buben befreit. Der etwa fünf Jahre alte Junge hatte sich beim Klettern mit dem Knie in einer Astgabel eingeklemmt und baumelte halb vom Baum herab, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Weder seinen Eltern noch dem Rettungsdienst gelang es, das Kind zu befreien.

Die Eltern verständigten in ihrer Not schließlich die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte drückten mithilfe von Druckluft aus speziellen Kissen die Astgabel auseinander und holten den Jungen vom Baum. Er blieb bei dem Vorfall am Dienstag unverletzt.