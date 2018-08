Feuer in Studentenwohnheim: Vier Verletzte

Bei einem Brand in einem Studentenwohnheim in Augsburg sind vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, erlitten sie Rauchvergiftungen und wurden von Sanitätern versorgt. Das Feuer brach am Samstagabend in einem Zimmer im dritten Stock aus und richtete einen Schaden von rund 100 000 Euro an. Eine brennende Zigarette könnte den Brand entfacht haben, hieß es weiter.