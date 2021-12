In der Münchner Justizvollzugsanstalt Stadelheim ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr hatte es einen Brand in einer Zelle gegeben, der am Nachmittag gelöscht wurde. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, wurde ein Mensch verletzt. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:211202-99-232938/2