Feuer in Silo mit Saatgut ausgebrochen

Die Feuerwehr hat über Stunden gegen einen Brand in einem Silo in Oberfranken gekämpft. 150 Feuerwehrleute versuchten am Freitag, die Flammen in dem Silo mit mehreren Tonnen Saatgut zu löschen. Ein Zeuge hatte nach Angaben der Polizei am Vormittag das Feuer in Pinzberg (Landkreis Forchheim) entdeckt und den Notruf gewählt. Erst am frühen Abend gelang es den Einsatzkräften, den Brand zu löschen. Es hab keine Verletzten. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.