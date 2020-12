Feuer in Scheune ausgebrochen

In einem landwirtschaftlichen Anwesen in Siegelsdorf (Kreis Fürth) ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Das Feuer breitete sich von der Scheune auf ein angrenzendes Wohnhaus und ein Auto aus, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner konnten sich ins Freie retten, verletzt wurde niemand. Die umliegenden Häuser wurden von der Feuerwehr evakuiert und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Häuser verhindert. Der entstandene Sachschaden könnte sich nach ersten Schätzungen in dem sechsstelligen Bereich bewegen, hieß es. Die Brandursache war zunächst unklar.

Polizeimitteilung