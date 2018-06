In einem Sägewerk in Unterfranken ist aus zunächst ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand in Gemünden am Main (Landkreis Main-Spessart) wurden keine Menschen verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Den Angaben zufolge hatte die Trocknungsanlage des Sägewerks am Donnerstagabend Feuer gefangen. Hinweise auf Brandstiftung gebe es nicht. Es soll ein Schaden von mehr als 100 000 Euro entstanden sein.

Mitteilung der Polizei