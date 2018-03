Feuer in Mehrfamilienhaus: 14 Leichtverletzte

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Nürnberg sind am späten Montagabend 14 Menschen leicht verletzt worden. Einer von ihnen kam vorsorglich in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer brach in der zweiten Etage des vierstöckigen Gebäudes aus. Das Haus wurde evakuiert und die Bewohner in einer zur Verfügung gestellten Straßenbahn medizinisch versorgt. Die Wohnungen der zweiten Etage sind durch das Feuer derzeit unbewohnbar. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.

Pressemitteilung