Feuer in Kunststofffabrik in Pöttmes: Drei Verletzte

In einer Kunststofffabrik haben am Mittwochabend in Pöttmes (Landkreis Aichach-Friedberg) eine Absauganlage und das Dach gebrannt. Dabei sind drei Personen leicht verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Bereits am Abend konnten die Löscharbeiten beendet und die Halle wieder betreten werden. Auch die kleine Rauchwolke, die durch das Feuer entstand, sei innerhalb kurzer Zeit weitergezogen, sagte ein Polizeisprecher. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens waren noch unklar.

