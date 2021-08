Feuer in Gymnasium gelegt: Hoher Sachschaden bei Randale

Unbekannte haben in einem Ingolstädter Gymnasium randaliert und Feuer gelegt. Die Täter brachen ersten Erkenntnissen zufolge in das Schulgebäude ein und verursachten einen Schaden im fünfstelligen Bereich, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die Rettungskräfte waren am Dienstagabend alarmiert worden, weil Rauch aus dem Apian-Gymnasium stieg. Bereits am vergangenen Sonntag hatte es den Angaben zufolge einen ähnlichen Fall in einer benachbarten Realschule gegeben. Auch hier war Feuer gelegt und die Einrichtung beschädigt worden. Die Kripo Ingolstadt prüft, ob es einen Zusammenhang gibt.

© dpa-infocom, dpa:210804-99-709127/2

Pressemitteilung Polizeipräsidium Oberbayern Nord