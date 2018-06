Feuer in Gymnasium: Am Mittwoch wieder Unterricht für alle

Am Gymnasium Weilheim findet nach dem Brand vom Wochenbeginn voraussichtlich von Mittwoch an wieder für alle Jahrgangsstufen Unterricht statt. Am Dienstag hatten die Schüler der 5. bis 11. Klassen noch schulfrei, weil erst das Messergebnis von womöglich gesundheitsgefährdenden Schadstoffen abgewartet werden musste. Lediglich die Abiturklasse hatte Unterricht, wie ein Sprecher des Landratsamtes sagte. Die Behörde geht aber davon aus, dass es keine Rückstände von Rauchgas mehr in dem Gebäude gibt.

Der Schwelbrand war nach Erkenntnissen der Polizei am Montag bei Bauarbeiten im Dachbereich der Schule entstanden. Rund 860 Schüler wurden daraufhin in Sicherheit gebracht. Die Schadenshöhe liegt nach den Angaben unter 10 000 Euro.

Gymnasium Weilheim