Feuer in Firma: Warnung vor brennenden Chemikalien

In einem Chemikalien verarbeitenden Betrieb in Oberfranken ist ein Brand ausgebrochen. Die Polizei warnte die Nachbarschaft in Selb (Landkreis Wunsiedel) am Donnerstagvormittag, Türen und Fenster sicherheitshalber geschlossen zu halten. Auf Bildern war eine große, schwarze Rauchwolke zu sehen.

Nach derzeitigem Stand gebe es keine Verletzten, sagte ein Polizeisprecher. Zehn Arbeiter der Firma hätten sich selbst rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Was genau in dem Betrieb brenne, sei noch unklar. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe warnte auf seiner Webseite vor einer massiven Rauchwolke wegen eines Brandes von Chemikalien. Anwohner sollten demnach in ihren Wohnungen bleiben.

Medienberichte, wonach es in dem Betrieb zu einer Explosion gekommen sein soll, bestätigte der Sprecher zunächst nicht. Die Brandursache sei noch unklar.

Warnmeldung

