Feuer in Ferienwohnung: Zwei Urlauberinnen verletzt

Bei einem Brand in einer Ferienwohnung im Bayerischen Wald sind zwei Urlauberinnen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Freitagnachmittag zu einer heftigen Verpuffung, als eine der Frauen einen Kamin befüllen wollte. Die 43-Jährige erlitt Brandwunden, die andere Frau atmete giftiges Rauchgas ein. Beide Urlauberinnen kamen ins Krankenhaus, das sie später am Tag wieder verlassen konnten. In der Ferienwohnung in Lindberg entstand ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich.