Feuer in Doppelhaus: 90-Jähriger stirbt

Ein 90 Jahre alter Mann ist bei einem Brand in Marktsteft (Landkreis Kitzingen) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Freitagabend in einer Doppelhaushälfte aus. Die Mitbewohnerin des Mannes überlebte und kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Der 90-Jährige konnte nur noch tot aus seinem Schlafzimmer geholt werden. Die Brandursache stand bisher nicht fest.