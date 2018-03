Ein Brand in einer Dachwohnung hat in Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu) einen Schaden von 100 000 Euro angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer in der Nacht zum Samstag aus, als die Bewohner nicht zu Hause waren. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Brandursache war zunächst noch unklar.