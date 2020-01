Feuer im Kutschenmuseum: Verdacht auf Brandstiftung

Im Kutschenmuseum in Bad Hindelang (Landkreis Oberallgäu) ist in der Nacht zu Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, brannte ein Pavillon komplett ab. „Wir können Brandstiftung nicht ausschließen“, sagte ein Polizeisprecher. „Wir gehen davon aus, dass ein oder mehrere Täter Vandalismus betrieben haben.“ Was genau sich in dem Pavillon befand, konnte die Polizei nicht sagen. „Aber es sind keine Kutschen verbrannt.“ Der Schaden wird auf 60 000 Euro geschätzt. Angaben auf der Homepage des Kutschenmuseums zufolge wurde es nach einer Umbauzeit von zwei Jahren jüngst neu eröffnet.

