Feuer im Haus: Mutter lässt Kinder aus Fenster hinab

Eine Mutter ist mit ihren beiden Kindern aus dem Fenster im zweiten Stock geflohen, um dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Aschaffenburg zu entkommen. Die 31-Jährige wurde schwer verletzt, die beiden 5 und 13 Jahre alten Kinder leicht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die drei hätten ihre Wohnung wegen des starken Rauchs nicht mehr über das Treppenhaus verlassen können.

Mehrere Nachbarn hätten „geistesgegenwärtig“ Matratzen geholt, damit die Kinder und die Frau aus dem Fenster nach draußen konnten. Ein 55-Jähriger brach sich den Arm, als er ein Kind auffing, ein 47-Jähriger prellte sich den Oberkörper, als er das andere fing.

Die Mutter hatte die Kinder aus dem Fenster gehoben, hinabgelassen und dann losgelassen, damit die Ersthelfer sie auffangen konnten, wie die Polizei erklärte. Anschließend sprang die Mutter selbst aus dem Fenster. Sie wurde ebenso wie ihre beiden Kinder und die zwei Männer ins Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Helfer erlitten Rauchgasvergiftungen. Warum das Feuer ausbrach, musste noch geklärt werden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz und brachte den Brand unter Kontrolle. Die Kriminalpolizei ermittelt.