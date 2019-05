Feuer bei Entsorgungsunternehmen in Aschaffenburg

In Aschaffenburg ist bei einer Firma für Abfallentsorgung ein Brand ausgebrochen. Das Feuer sei kurz nach 5.00 Uhr am Samstag gemeldet worden, teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit. Menschen seien nicht in Gefahr, auch für Anwohner bestehe kein Risiko durch Schadstoffe. Eine Messung des Rauchs auf schädliche Stoffe sei negativ verlaufen. Dennoch seien die unmittelbaren Anwohner gebeten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten, um ein Eindringen des Rauchs zu verhindern.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten mehrere Stunden und waren am Morgen zunächst noch nicht abgeschlossen. Was den Brand ausgelöst hat und wie hoch der Schaden ist, war zunächst noch unklar.