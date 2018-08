Feuer auf Bauernhof im Oberallgäu

Ein Feuer auf einem Bauernhof in Oberstaufen (Landkreis Oberallgäu) hat erheblichen Schaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, ging in der Nacht zum Sonntag ein Stall in Flammen auf. Auch ein Wohngebäude wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Mehrere Häuser in der Nähe wurden geräumt. Die Bewohner kamen in einem Gasthaus unter. Verletzte gab es nicht. Der Schaden liegt im hohen sechsstelligen Bereich. Die Brandursache war unklar.