Feuer am Waldrand gelegt

Bislang Unbekannte haben an einem Waldrand im niederbayerischen Landkreis Regen an fünf verschiedenen Stellen Feuer gelegt. Dadurch habe aufgrund der Trockenheit die akute Gefahr eines größeren Waldbrandes bestanden, teilte die Polizei am Samstag mit und bezeichnete die Taten als „unverantwortlich und im wahrsten Sinn brandgefährlich“. Rund 500 Quadratmeter Wiese und mehrere Bäume seien bei Böbrach verbrannt. Nur das schnelle Eingreifen der alarmierten Feuerwehren habe einen größeren Waldbrand am Freitagabend verhindern können, hieß es. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.