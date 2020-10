Festprogramm für Pfarrkirche St. Benno zu 125 Jahren Weihe

Zum 125. Jahrestag der Weihe der Münchner Pfarrkirche St. Benno ist in der Landeshauptstadt ein zehntägiges Festprogramm geplant. Unter anderem soll es laut dem Erzbistum München am Dienstag einen Stand und Kirchenmusik auf dem Bauernmarkt neben der Kirche geben. Am Mittwoch hält der frühere Stadtarchiv-Direktor Michael Stephan einen Vortrag zum Thema „Maxvorstadt - Skizzen zur Geschichte eines Münchner Stadtteils“. Am Freitag folgt eine Kirchenführung für Kinder, am Sonntag endet das Programm mit einem Familiengottesdienst und Konzerten, wie es weiter hieß.

Kardinal Reinhard Marx sagte bei der Festmesse am Sonntag laut der Mitteilung, wofür die Pfarrkirche St. Benno und alle Kirchen stehen: „Sie sind eine Einladung und ein Weckruf, den Augenblick zu ergreifen und zu feiern.“

Mitteilung des Erzbistums München