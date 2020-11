Festnahme im Fall des niedergestochenen Jugendlichen

Nachdem im oberbayerischen Wolfratshausen ein Jugendlicher niedergestochen wurde, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Hintergründe und Details dazu wollen die Ermittler im Laufe des Freitags bekanntgeben, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Der Jugendliche, dessen Alter die Polizei zunächst nicht bekanntgeben wollte, war am Mittwochmittag an einem Weiher niedergestochen und schwer verletzt worden. Das Opfer kam in ein Krankenhaus, wurde dort operiert und inzwischen von Ermittlern vernommen. Ob der Jugendliche damit zur Festnahme des Verdächtigen beitragen konnte, blieb erst einmal unklar. Der Verletzte sei auf dem Weg der Besserung, sagte die Polizeisprecherin.

