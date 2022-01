Festnahme: Ermittlungen wegen versuchten Mordes

Nach dem Auffinden einer schwer verletzten Frau in Unterfranken hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 24-Jährige befindet sich seit Mittwoch wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte.

Am Abend des 10. Januar hatten Einsatzkräfte die Mitteilung über eine schwer verletzte 57-Jährige in einem Wohnhaus in Schonungen (Landkreis Schweinfurt) erhalten. Die Ermittlungen führten Polizei und Staatsanwaltschaft schließlich zum Tatverdächtigen, der aus dem Umfeld der Geschädigten stammen soll. Der genaue Tathergang sowie die Hintergründe waren zunächst unklar.

