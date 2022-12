Festnahme: Brände in Bankfilialen in Oberbayern gelegt

Nach Bränden in zwei Bankfilialen im oberbayerischen Bad Tölz hat die Polizei einen Mann festgenommen. Der 56-Jährige werde verdächtigt, in der Nacht auf Dienstag in den beiden Gebäuden Feuer gelegt zu haben, teilte die Polizei mit. Dabei sei ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von bis zu 200.000 Euro entstanden. Mehrere Geldautomaten und die Inneneinrichtung seien beschädigt worden.

Den 56-Jährigen nahmen die Beamten demnach noch in der Nacht fest. Ein Zeuge hatte ihn kurz vor dem Brand in der zweiten Filiale dabei beobachtet, wie er das Gebäude verließ. Ein Alkoholtest beim Verdächtigen habe weit mehr als zwei Promille ergeben, sagte ein Polizeisprecher. Der 56-Jährige sollte am Mittwoch einem Richter vorgeführt werden, der über U-Haft für den Mann entscheiden soll.

