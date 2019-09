Feringasee-Prozess: BGH mildert Mord-Urteil

Unmittelbar an der Anschlussstelle Eriskirch der B 31 ist es am Mittwochmittag zu einem Auffahrunfall gekommen. Dabei geriet ein Wohnmobil in den Straßengraben. Laut Polizei ist ein beteiligter Pkw nicht mehr fahrtüchtig, verletzt wurde niemand.

Da der Pkw abgeschleppt werden und das Wohnmobil aus dem Straßengraben gezogen werden muss, ist im Laufe des Nachmittags noch mit erheblichem Stau aus Lindau in Richtung Eriskirch zu rechnen. Ortskundige sollten die Strecke meiden und gleich ab Kressbronn über Tettnang nach Friedrichshafen ...