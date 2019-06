Ferber bleibt Chef der CSU in Schwaben

Der langjährige schwäbische CSU-Bezirksvorsitzende Markus Ferber ist am Freitagabend in seinem Amt bestätigt worden. Der 54 Jahre alte Europaabgeordnete erhielt bei dem Bezirksparteitag in Schwabmünchen (Landkreis Augsburg) 95,7 Prozent der Stimmen der Delegierten, wie ein Parteisprecher mitteilte. Für Ferber stimmten 133 Delegierte, 6 votierten gegen ihn. 2017 hatte Ferber 94,5 Prozent bekommen.

Ferber führt den schwäbischen Bezirksverband seit 14 Jahren. Die CSU ist in Bayern in zehn Bezirksverbände untergliedert. Diese decken einerseits jeden der sieben Bezirke des Freistaates ab, zudem gibt es eigene Bezirksverbände in der Landeshauptstadt München, im Ballungsraum Nürnberg-Fürth-Schwabach und in Augsburg.

