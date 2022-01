Felix und Miriam Neureuther erwarten drittes Kind

Die Ski-Stars Felix und Miriam Neureuther erwarten ihr drittes Kind. Das teilten beide bei Instagram mit. Die ehemalige Biathletin und Langläuferin veröffentlichte am Wochenende ein Foto, auf dem sie mit deutlich sichtbarem Babybauch zu sehen ist. „Unsere Familie wächst weiter“, schrieb sie dazu. Auch der frühere Skirennfahrer postete ein Foto von sich - und erlaubte sich einen Spaß und streckte ebenfalls den Bauch weit vor. „Number 3 is on the way“, schrieb der 37-Jährige. Das Paar hat bereits zwei gemeinsame Kinder - Matilda und Leo. Matilda wurde im Oktober 2017 geboren, Leo Anfang 2020.

