Felix Neureuther: „Du willst ja da auch nicht als Depp dastehen“

In den vergangenen Tagen hat Felix Neureuther aufmerksam Zeitung gelesen. Den Sportteil. Wie fit ist Philippe Coutinho vor seinem Heimdebüt? Hat Thomas Müller noch einen Platz im Spielsystem von Niko Kovac? Wie steht es um die Zukunft von Jérôme Boateng? Und wie tritt der Gegner in München an, spielt Rückkehrer Ádám Szalai von Beginn an? „Ist ja ganz klar, dass ich mich da drauf intensiv vorbereite“, sagt Neureuther. „Du willst ja da auch nicht als Depp dastehen.“ Am Samstag im Stadion.

Am Samstagnachmittag ist Felix Neureuther Co-Kommentator bei Bayern 1, bei „Heute im Stadion“, Bundesliga live im Radio. Zusammen mit Karl-Heinz Kas, einem Reporter, der so kultverdächtig ist wie die Sendung selbst, sitzt er im Unterrang, Block 103, und berichtet vom Spiel des FC Bayern gegen Mainz 05. Wir schalten nach München, bitte Felix Neureuther.

Früher war der 35-Jährige an Samstagen mit Helm und Skistöcken im Einsatz. Jetzt mit Kopfhörer und Mikrofon. Warum er das macht? Weil er mag. Weil er ohne Rücksicht auf Trainingspläne und Weltcuptermine endlich tun darf, was ihm Spaß macht. Felix Neureuther genießt sein Leben. Im ersten Sommer ohne Skifahren. Als Radio-Kommentator, bald als TV-Experte. Als Kinderbuchautor, als Synchronsprecher. Und natürlich als Familienvater, demnächst als zweifacher. Über seinen Rücktritt im März sagt Neureu-ther: „Das Karriereende war eine Befreiung.“

Zwei Jahrzehnte war der Garmischer im Skisport unterwegs, 20 Jahre mit Höhen und Tiefen. 2003, als Neureuther im Oktober beim Weltcupauftakt in Sölden an den Start ging, waren sieben Freunde aus Garmisch angereist. Sie trugen T-Shirts mit Buchstaben, vor dem Rennen postierten sie sich nebeneinander, man las den Anfeuerungsspruch: „GOFELIX“. Neureuther schied im ersten Durchgang aus, vor dem zweiten Lauf holte sich die Gruppe Jagertee und Bratwürste, und als die Felix-Fans wieder auf den Plätzen standen, war die Ordnung aufgelöst, zu lesen war: „OXLFEIG“. Eine Szene, die sinnbildlich sein sollte für das recht chaotische Durcheinander in der Laufbahn des Felix Neureuther.

Eine Karriere, die er als Lausbub begann, wenn er wie 2001 von den „Ski-Hasen“ rund ums Mannschaftshotel schwärmte. Eine Laufbahn, die er als gestandenes Mannsbild beendete, als eine der wenigen großen Persönlichkeiten im deutschen Spitzensport, der mit Nachdruck Missstände anprangert wie Korruption im IOC und die laxe Anti-Doping-Politik, oder der wie kürzlich bei der Verleihung des Bayerischen Sportpreises Innenminister Joachim Herrmann in die Mangel nahm, er solle sich gefälligst für mehr Sportunterricht an den Schulen einsetzen – und auch nicht locker ließ, als Herrmann ihn mit gefälligen Floskeln abzuspeisen versuchte.

Dampfnudeln und Wandertouren

Nein, Felix Neureuther holte nie einen ganz großen Titel, war nie Weltmeister, Olympiasieger oder Gesamtsieger im Weltcup. Aber dass es darauf nicht ankommt im Leben, sondern Grundwerte zu schätzen, eine Meinung zu haben und die auch zu vertreten, das brachten ihm seine Eltern schon früh bei. Rosi Mittermaier und Christian Neureuther, die einst besten deutschen Skirennläufer ihrer Zeit. Im Elternhaus von Felix Neureuther sucht man vergebens nach Medaillen, Pokalen und Trophäen, dabei hätten sie ja genug. Und wenn man sie besucht, dann sprechen sie weniger über ihre Triumphe, sondern lieber über schöne Wandertouren, über die Begonien im Garten oder über Dampfnudeln, dazu muss man wissen, dass Rosi Mittermaier über alle Zweifel erhaben die besten Dampfnudeln des Werdenfelser Landes kocht.

Der junge Felix erfuhr einst auch erst aus einem Bildband der Winterspiele von Innsbruck, dass seine Mutter zweimal Olympia-Gold und dazu noch Silber holte. „Mama“, sagte er bei einem Foto der mit reichlich Edelmetall dekorierten Rosi Mittermaier, „das bist ja du.“

Neureuther war ein begnadetes Talent, er stellte sich ganz bewusst der Bürde, immer mit den berühmten Eltern verglichen zu werden. Als der Sohn von. In den ersten Jahren fehlte ihm aber oft die nötige Konsequenz, erst im Dezember 2009, als ihm Christian Neureuther den ebenso väterlichen wie deutlichen Rat gab, wenn er so weitermache, könne er das Skifahren auch bleiben lassen, änderte er seine Einstellung. Fünf Wochen später gewann er sein erstes von 13 Weltcuprennen.

Doch immer wieder kamen Rückschläge, viele Verletzungen, dazu der Autounfall, als vor dem Abflug zu den Winterspielen in Sotschi 2014 die Fahrt zum Flughafen in der Leitplanke der A95 endete. So glatt, wie damals die Autobahn an jenem frühen Februarmorgen war, so glatt lief es ansonsten selten. Irgendwann reichte es ihm dann, der Körper zwickte immer mehr, Neureuther hatte Rücken, Knie, Daumen und was sonst noch.

Der Rücktritt als Erlösung

Welche Erlösung der Rücktritt nun im März letztlich war, merkte er vor allem in den vergangenen Monaten. Kein Kurzurlaub im April, kein Wiedereinstieg ins Training im Mai, keine Konditionseinheiten, kein Kraftbolzen. Und statt der wochenlangen Trainingslager irgendwo in den chilenischen Anden endlich ausgiebig mit der Familie auf der Terrasse frühstücken, mit seiner Frau, der früheren Biathletin Miriam Gössner, und der knapp zweijährigen Tochter Matilda. Im Winter sind sie zu viert. Dann kommt das zweite Kind.

So viel Neureuther dem Skisport zu verdanken hat, an Erfahrung und natürlich auch an Einkommen, so sehr genießt er nun das Leben in Freiheit. Schreibt an seinem dritten Bilderbuch, mit dem er Kinder motivieren möchte, sich mehr zu bewegen. Sprach im Animationsfilm „Playmobil“ die lustige Synchronstimme für einen russischen Wissenschaftler. Veröffentlichte am 1. April mit dem selbstkomponierten Song „Weiterziehn“ einen Video-Clip, in dem er die gesamte volkstümliche Schlagerszene wunderschön persiflierte – fassungslos machte ihn nur, dass sein Witz nicht verstanden wurde, er im Nu auf Nummer 1 der österreichischen Charts gelandet war und ihm ein Auftritt im Musikantenstadl vorgeschlagen wurde.

Und nun ist er eben auch wieder Hörfunk-Kommentator im Stadion. Schon 2015 saß Neureuther einmal an der Seite von Karl-Heinz Kas im Stadion, damals ebenfalls beim Spiel gegen Mainz, und sein Debüt als TV-Kommentator gab er vor einem Jahr beim Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger, seinem alten Kumpel aus Kindheitstagen. Neureuther lieferte dabei eine überzeugende Leistung, er verriet schöne Details, etwa dass Schweinsteiger im Elternhaus einen unerreichten Rekord hält. „Im am-meisten-Dampfnudeln-essen“. Schweinsteiger hat einen guten Geschmack. Auch Schweinsteiger war in jungen Jahren noch im alpinen Nachwuchskader, beide lieferten sich packende Rennen, manche sagen, Schweinsteiger war der bessere Skifahrer. Und Neureuther der bessere Fußballer.

Kicken beim FC Garmisch

Neureuther selbst kickte lange beim FC Garmisch, selbst, als er schon längst als Skirennläufer im Weltcup unterwegs war. Eigentlich war das vonseiten des Skiverbands natürlich strengstens verboten, der Verletzungsgefahr wegen. Doch Felix Neureuther hatte beste Kontakte in die Sportredaktion des „Garmischer Tagblatts“, weshalb am Montag in den Spielberichten und Mannschaftsaufstellungen immer ein Pseudonym stand.

Jetzt darf Neureuther wieder ganz offiziell bei den Alten Herren mitkicken, sofern er nicht gerade mit dem Mikrofon in der Hand im Stadion sitzt. Wie jetzt am Samstag. „Ich freue mich sehr darauf“, sagt Neureuther, „mit der Sendung bin ich als Kind schon groß geworden, was die Reporter da leisten, wie sie ein Spiel schildern und Bilder im Kopf kreieren, ist Wahnsinn, allerhöchste Kunst.“ Wegen Neureuther wird der Bayerische Rundfunk die mit der Deutschen Fußball-Liga vertraglich festgelegte Übertragungszeit von maximal zwölfeinhalb Minuten pro Halbzeit auch voll ausschöpfen und Einblendungen zu den anderen Spielen am Samstagnachmittag minimieren. Wen interessiert schon Leverkusen gegen Hoffenheim? Oder Wolfsburg gegen Paderborn? Wenn Neureuther die Bayern kommentiert.

Weitere Radioreportagen vom Fußball sind vorerst allerdings nicht geplant, der Samstag ist auch ein kleiner Appetithappen als Werbung für die kommenden Winter, wenn Felix Neureuther als ARD-Experte die Skirennen im Weltcup analysieren wird. Bis dahin ist noch etwas Zeit. Um mit der Familie zu frühstücken, um zu radeln, zu wandern. Um das Leben zu genießen. Mehr als je zuvor.

Und damit zurück ins Studio.