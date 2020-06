Feldmaus unter Autoknacker-Verdacht

Eine verirrte Feldmaus hat in Schwangau im Landkreis Ostallgäu einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Einem Urlauber waren in der Nacht zu Freitag Geräusche aufgefallen, die ihn an Säge- oder Schmirgelarbeiten erinnerten. Er vermutete einen Autoeinbruch, wie die Polizei mitteilte.

Mehrere Streifen wurden alarmiert. Die Beamten ertappten den Verdächtigen auf frischer Tat: Eine kleine Feldmaus war durch einen Gully in den darunterliegenden Sickerkasten gefallen und versuchte, sich zu befreien. Die Polizisten hätten das Tier aus seiner misslichen Lage gerettet, „eindringlich belehrt und in einem angrenzenden Feld in Freiheit entlassen“.