Feld bei Augsburg brennt

Ein Getreidefeld bei Augsburg hat in der Nacht zum Donnerstag gebrannt. Der Schein des Feuers auf dem teilweise abgeernteten Feld, das etwa so groß war wie rund zehn Fußballfelder, sei kilometerweit zu sehen gewesen, teilte die Berufsfeuerwehr Augsburg mit. Rund 70 Feuerwehrleute waren demnach mit 14 Fahrzeugen im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten von etwa 23.00 Uhr bis nach 1.00 Uhr. Im Anschluss schnitten Landwirte aus der Umgebung Schneisen gegen möglicherweise wieder auflodernde Feuer in das Feld. Verletzt wurde niemand, zur Schadenshöhe war zunächst noch nichts bekannt.

