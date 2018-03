Felbinger wegen Betrugs zu Bewährungsstrafe verurteilt

Ein Jahr und fünf Monate Freiheitsstrafe zur Bewährung, eine Bewährungsauflage von 22 150 Euro sowie eine zerstörte politische Karriere und unsichere Berufsaussichten – das ist die Quittung für Betrugsmanöver, die der unterfränkische Landtagsabgeodnete Günther Felbinger (ehemals Freie Wähler, jetzt parteilos) am Donnerstag für die betrügerische Zweckentfremdung von Steuermitteln erhalten hat. Mit dem Urteil habe die 19. Strafkammer am Landgericht München I offenbar „ein Exempel statuieren“ wollen, sagte Felbingers Verteidiger Martin Reymann-Brauer nach der Urteilsverkündung.

Wie der Staatsanwalt, so ging auch das Gericht davon aus, dass Felbinger das Landtagsamt und damit den Steuerzahler in fünf selbstständigen Fällen um 56 000 Euro geprellt hat. In den Jahren 2010 bis 2015 hatte Felbinger eine Reihe von Schein-Arbeits- und Werkverträgen mit der Kreisgruppe der Freien Wähler Main-Spessart, der Bezirksvereinigung Unterfranken der Freien Wähler sowie dem Vermieter seines „Bürgerbüros“ in Karlstadt abgeschlossen.

Keinerlei Gegenleistung

So schloss Felbinger mit dem Vermieter, einem von politischer Arbeit unbelasteten Landmaschinenmechaniker, auf Kosten des Landtagsamts einen Arbeitsvertrag über 400 Euro ab, mit dem die Miete für das Bürgerbüro abgegolten werden sollte. So schonte Felbinger die ihm zustehende Kostenpauschale von 3200 Euro im Monat, die für Büromiete, Sach- und Reisekosten vorgesehen ist.

In diesem wie auch in den anderen Fällen sei keinerlei Gegenleistung erfolgt, wie es die Vorschriften für die Verwendung dieser Mittel vorsehen, begründete die Gerichtsvorsitzende Elisabeth Ehrl das Urteil. Die für Mitarbeiter von Abgeordneten vorgesehenen Gelder seien vielmehr für die Finanzierung der Parteigliederungen, für Felbingers Wahlkampf und die Büromiete zweckwidrig verwendet worden. Die Kammervorsitzende widersprach Felbingers Rechtfertigung, er habe „keinen einzigen Euro“ für sich selbst verwendet. Es handele sich nicht um einen „ausschließlich fremdnützigen“ Betrug, weil diese Gelder letztlich Felbingers Wiederwahl gedient hätten, so Ehrl: „Das ist sehr wohl Eigennutz.“ Die Strafkammer sah in dem Vorgehen Felbingers auch die Voraussetzungen der „Gewerbsmäßigkeit“ erfüllt, die in der Regel zu einer höheren Strafe führen. Felbinger habe sich durch den Abschluss zahlreicher Scheinverträge eine „Erwerbsquelle von einiger Dauer und in nicht unerheblicher Höhe“ verschafft. Das, so die Vorsitzende Ehrl, zeuge von „nicht unerheblicher krimineller Energie“. Auch mit Felbingers Geständnis und der Entschuldigung, die er gleich zu Beginn des Prozesses abgab, war das Gericht wegen seiner folgenden „Rechtfertigungsversuche“ nicht recht glücklich.

Dass Felbinger seine strafbaren Manipulationen gleich bei Bekanntwerden der Affäre eingeräumt und ohne Aufforderung 65 000 Euro an das Landtagsamt zurückerstattet hatte, legte ihm das Gericht zu seinen Gunsten aus – auch wenn er damals schon wusste, dass „Report Mainz“ die Angelegenheit mit einer Sendung am 3. November 2015 ans Licht bringen würde.