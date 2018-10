FDP zurück im Landtag: Spitzenkandidat Hagen: „Sensationell“

Nach einer stundenlangen Zitterpartie hat sich FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen über die Rückkehr seiner Partei in den bayerischen Landtag gefreut. „Sensationell, ein überragender Abend“, sagte Hagen am frühen Montagmorgen bei der Wahlparty der Liberalen in München. „Ich brauche das nicht nochmal, aber ich will es auch nicht missen.“

Lange war unsicher gewesen, ob die FDP die Fünf-Prozent-Hürde meistert. In den Hochrechnungen hatte die Partei am Sonntag bei fünf Prozent und knapp darüber gelegen. Nach Auszählung aller Stimmkreise kommt die FDP auf 5,1 Prozent. Sie kehrt damit nach fünf Jahren zurück ins Maximilianeum.

