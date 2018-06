FDP will Ex-Wiesn-Chefin Weishäupl in den Landtag schicken

Die FDP will die langjährige Münchner Tourismus- und Wiesn-Chefin Gabriele Weishäupl in den Landtag schicken. Weishäupl bestätigte am Dienstagabend einen entsprechenden Bericht des „Münchner Merkur“ (Mittwoch), und auch in der FDP wurde die Personalie bestätigt. Weiter wollte sich Weishäupl aber nicht dazu äußern und verwies auf eine gemeinsame Pressekonferenz an diesem Donnerstag unter anderem mit Wirtschaftsminister Martin Zeil (FDP).

Die prominente 65-Jährige, die bis zum Frühjahr 2012 fast drei Jahrzehnte lang auch das Oktoberfest verantwortete, soll einen aussichtsreichen einstelligen Listenplatz in Oberbayern bekommen. Sie stellte sich den Parteigremien laut „Merkur“ bereits vor.

Sie wolle sich für Tourismus-Themen, Wirtschaft und Mittelstand stark machen und vor der Wahl im Herbst 2013 in die FDP eintreten. Weishäupl war viele Jahre lang Münchens Oberbürgermeister Christian Ude unterstellt, der nun als SPD-Spitzenkandidat antritt, um CSU und FDP in der Staatsregierung abzulösen. (lby)