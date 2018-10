FDP: Werden nicht für Regierungsbeteiligung gebraucht

Trotz der massiven Verluste der CSU bei der Landtagswahl in Bayern geht die FDP nicht davon aus, an einer möglichen bürgerlichen Koalition im Freistaat beteiligt zu sein. „Der Wähler hat der FDP einen Oppositionsauftrag gegeben“, sagte Spitzenkandidat Martin Hagen am Montag in Berlin. Er betonte: „Die FDP wird nicht für eine Regierungsbildung gebraucht.“

Die im Freistaat jahrzehntelang dominierende CSU von Ministerpräsident Markus Söder hatte ihre absolute Mehrheit verloren und braucht nun einen Koalitionspartner. Söder kündigte an, er werde mit allen außer der AfD reden und strebe ein bürgerliches Bündnis an. Das könnte auf eine Zusammenarbeit mit den Freien Wählern hindeuten. Deren Chef Hubert Aiwanger sagte am Sonntagabend, seine Partei werde machbare Vorschläge vorlegen.

Abseits dessen hätte eine Dreierkoalition von CSU, Freien Wählern und FDP eine satte Mehrheit. Auch Bündnisse von CSU und Grünen sowie CSU und SPD wären möglich.