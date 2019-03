FDP-Parteitag: Umweltschutz, Europawahl und Kommunalwahlen

Tausende Schüler sind am Freitag auf die Straße gegangen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. In der Region hat es unter anderem Demonstrationen in Ravensburg, Leutkirch, Wangen, Isny, Biberach, Ulm, Laupheim, Heidenheim, Tuttlingen, Aalen und Lindau gegeben.

Allein in Lindau haben mehr als 500 Schüler mehr Engagement für Klimaschutz gefordert. Dabei haben die Organisatoren durchaus Kritik erfahren. So reagieren sie auf den Gegenwind.