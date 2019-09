FDP-Landtagsfraktion will „klare liberale Kante“ zeigen

Nach einem Jahr in der Opposition will die FDP-Landtagsfraktion künftig „klare liberale Kante zeigen“, sagte Fraktionsvorsitzender Martin Hagen im Rahmen der Klausurtagung am Donnerstag in Bamberg. Er fordert von seiner Fraktion einen „Startup-Ansatz“ und Mut zu liberalen Ideen.

Dazu zählt ein liberales Pflegebudget: Jeder Pflegebedürftige soll entsprechend seines Pflegegrads eine pauschale Geldleistung zur Verfügung haben - unabhängig von der Versorgungsform der Person. Außerdem will die FDP Diesel-Fahrverbote und Strafsteuern auf Billigflüge verhindern. Zum Abschluss der Klausurtagung am Freitag wird die FDP-Landtagsfraktion über Digitalisierung diskutieren.

