FDP-Landesvorsitzender Föst teilt gegen Söder aus

Vor der Wahl zum Vorsitz der FDP Bayern hat der amtierende Landesvorsitzende Daniel Föst gegen Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) ausgeteilt. Söder „rennt durch das Land und verteilt Geld“, sagte Föst am Samstag auf einem Parteitag in Amberg. Freie Wähler-Parteichef Aiwanger sei „als Wirtschaftsminister ein Totalausfall“.

In seiner Rede zog Föst außerdem Resümee zu den vergangenen zwei Jahren als FDP-Landesvorsitzender. Nach der „schwierigen Zeit“ nach der Landtagswahl 2013, als die Partei den Einzug in den Landtag verpasste, habe die FDP wieder aufgeholt: „Wir haben auf allen Ebenen geliefert.“ Nun müsse die Partei vor den Kommunalwahlen 2020 noch stärker auf die Wähler zugehen. Auf dem Amberger Parteitag wählen die Delegierten am Samstagnachmittag ihren Landesvorsitzenden und den weiteren Landesvorstand. Föst tritt gegen Herausforderer Ulrich Lechte an, der bisher Landesschatzmeister ist.