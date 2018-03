FDP fordert Schutz der Außengrenzen

Schnelles Internet, ein liberales Ladenschlussgesetz und der Schutz der europäischen Außengrenzen – das fordert der Landtagswahl-Spitzenkandidat der bayerischen FDP, Martin Hagen, im Gespräch mit Ralf Müller.

Herr Hagen, mit welchen konkreten politischen Zielen zieht die FDP in Bayern in den anstehenden Landtagswahlkampf im Herbst?

Alleinstellungsmerkmale sind ein liberales Ladenschlussgesetz, das klare Bekenntnis zum Bau der dritten Startbahn am Münchener Flughafen oder auch die eigenverantwortliche Schule. Entscheidend sind aber die die großen Linien in unserem Programm. Wir wollen Bayern fit machen für die Zukunft. Dazu gehören schnelles Internet, digitale Behörden, die Förderung von Forschung und Entwicklung und Chancengerechtigkeit in der Bildung. Das verstehen wir unter einem Update für Bayern.

Das wollen die anderen auch.

Es gibt keine andere Partei, die dem Priorität einräumt. Söder kümmert sich ja mehr um die Kreuze im Klassenzimmer als um Lehrer und Laptops.

Wollen Sie sich an der Diskussion beteiligen, ob der Islam zu Deutschland gehört oder nicht?

Ich halte das für eine völlig überflüssige Debatte. Es ist unsäglich, wie der neue Bundesinnenminister durch seine Aussage viereinhalb Millionen Mitbürger ausgrenzt. In Deutschland herrscht Religionsfreiheit. Der Staat sollte in weltanschaulichen Dingen neutral sein. Ob der Islam zu Deutschland gehört oder nicht, hat auch wenig mit den realen Problemen zu tun, die die Bürger beschäftigen.

Sind wir aus Ihrer Sicht noch ein liberales Land?

Man merkt, dass in den letzten Jahren die liberale Stimme im Bundestag und im Landtag gefehlt hat. Die Schwarzen wollen die Bürger überwachen, die Roten wollen sie besteuern, die Grünen wollen sie bevormunden und erziehen. Die FDP will Selbstbestimmung und Eigenverantwortung stärken. Bei uns steht das Individuum im Mittelpunkt der Politik. Wir arbeiten daran, dass Deutschland wieder ein liberaleres Land wird.

Der neue bayerische Ministerpräsident Söder hat schon seine Abneigung gegenüber einer Koalition mit der FDP kundgetan. Nehmen Sie das ernst?

Söder hat schon alle möglichen Koalitionen ausgeschlossen. Er träumt offensichtlich immer noch von der absoluten Mehrheit. Die Wähler werden ihn am 14. Oktober schnell auf den harten Boden der Realität zurückholen.

Auch im Landtagswahlkampf wird das Thema Migration eine große Rolle spielen. Neigt die FDP da eher zur Unionslinie, was die Begrenzung des Zuzugs angeht?

Wir fordern schon seit Jahren ein Einwanderungsgesetz, das klar zwischen Asylberechtigten und Kriegsflüchtlingen einerseits und Einwanderern in den Arbeitsmarkt andererseits unterscheidet. Wir müssen da endlich eine klare Differenzierung schaffen. Wir sind eine alternde Gesellschaft und brauchen Einwanderung, aber wir müssen uns diese Menschen aussuchen dürfen. Was die Flüchtlinge betrifft, so halte ich es für entscheidend, dass Europa die Außengrenzen besser schützt, um die unkontrollierte Migration zu beenden. Wer bei uns Schutz bekommt, das sollte der deutsche Staat entscheiden und nicht der Schlepper mit dem Schlauchboot.

Sind Sie daher für eine Fortsetzung und Intensivierung der Grenzkontrollen und die Aufstellung einer bayerischen Grenzpolizei?

Nein. ich bin dafür, die europäischen Außengrenzen zu sichern. Die Binnengrenzen wieder hochzuziehen und in Europa wieder Schlagbäume aufzuziehen, halte ich für fatal. Es ist wichtig, dass wir uns in Europa frei bewegen können und nicht zwischen Deutschland und Österreich stundenlang in den Stau stellen müssen. Das ist für die Bürger, aber auch für die Wirtschaft eine Belastung. Wir sollten zusehen, dass wir davon schnell wieder weg kommen.