FDP: Bayern hinkt bei Schutz von Frauen hinterher

Bayern hinkt beim Schutz von Frauen und Mädchen nach Ansicht der FDP hinter den eigenen Ansprüchen und internationalen Absprachen hinterher. „Die bayerische Staatsregierung lässt Frauen und Mädchen im Kampf gegen häusliche Gewalt schmählich im Stich“, sagte Julika Sandt, sozialpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion, der Deutschen Presse-Agentur in München. So erfolge der Ausbau der Frauenhausplätze im Freistaat seit Jahren im Schneckentempo. „Stand heute würde es bis ins Jahr 2059 dauern, um die Vorgaben der sogenannten Istanbul-Konvention zu erreichen.“ Im Vergleich zu den Vorjahren habe sich der Ausbau 2021 sogar noch einmal verschlechtert, betonte Sandt.

In Bayern gibt es derzeit 39 staatlich geförderte Frauenhäuser mit 375 Plätzen für Frauen und 455 Plätzen für Kinder - insgesamt also 830 Plätze. Dies geht aus einer Antwort des Sozialministeriums auf Anfrage von Sandt hervor. In der Richtlinie für Frauenhäuser hat sich die Staatsregierung aber 2019 das Ziel gesetzt, pro 10.327 Einwohnerinnen im Alter von 18 bis 80 Jahren einen Frauenhausplatz zur Verfügung zu stellen. Dies entspreche einer Anzahl von 1365 Betten.

Die Istanbul-Konvention ist ein internationales Abkommen zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Sie definiert Gewalt gegen Frauen und Mädchen als Menschenrechtsverletzung und als Zeichen der Ungleichstellung von Frauen und Männern. Seit Februar 2018 ist die Konvention in Deutschland geltendes Recht.

Nach Lesart der FDP gehen die Forderungen der Istanbul-Konvention aber noch weiter. Demnach muss nicht ein Platz pro 10.000 weibliche Einwohner, sondern pro 10.000 Einwohner ein Familienplatz geschaffen werden. Ein Familienplatz entspricht wiederum einer Anzahl von 2,59 Betten. Um die Vorgabe der Istanbul-Konvention erreichen zu können, müsste die Staatsregierung nach Rechnung der FDP sogar 3413 Betten anbieten. Dieser Wert werde bei dem aktuell messbaren jährlichen Anstieg erst im Jahr 2059 erreicht.

„Eine wohnortnahe Versorgung von gewaltbetroffenen Frauen kann Bayern gar nicht gewährleisten, da sich noch immer nicht alle Landkreise an der Finanzierung von staatlich geförderten Frauenhäusern beteiligen“, betonte Sandt. Das sei ein Armutszeugnis für den Freistaat. Ein Frauenhaus sei für viele Frauen und oft auch Kinder die letzte Zuflucht vor einem gewalttätigen Partner.

„Und als wäre es nicht schon schlimm genug, dass die Vorgaben der Istanbul-Konvention unzureichend erfüllt werden, betreibt der Freistaat mit seinen selbstgesetzten Zielmarken auch noch Augenwischerei“, sagte Sandt. So habe es die Staatsregierung nicht geschafft, in den vergangenen zwei Jahren die statistische Erfassung der Abweisungs- und Weitervermittlungszahlen einzurichten.

Die Istanbul-Konvention verpflichtet die Mitgliedstaaten, gegen alle Formen von Gewalt vorzugehen. Im Fokus steht geschlechtsspezifische Gewalt, also jede Form von Gewalt, die sich entweder gegen Frauen richtet oder Frauen unverhältnismäßig stark trifft - also etwa sexualisierte Belästigung, Vergewaltigung, Verstümmelung der weiblichen Genitalien, erzwungene Abtreibung, Sterilisation und Zwangsehen, psychische Gewalt. Die Vertragsstaaten sind unter anderem dazu verpflichtet, mit Präventionsangebote gegen Gewalt gegen Frauen vorzugehen und zur Unterstützung Hilfsdienste und Frauenhäusern anzubieten.

