FCN-Coach Weiler: Braunschweig „Gradmesser für Relegation“

- Im Saisonendspurt der 2. Fußball-Bundesliga hat René Weiler beim 1. FC Nürnberg noch Resthoffnung auf den direkten Aufstieg. „Das ist noch nicht abgehakt, aber wir haben es ja nicht mehr in eigener Hand“, sagte der Trainer vor der Partie bei Eintracht Braunschweig am Samstag (13.00 Uhr). Die Franken liegen drei Spiele vor Saisonende vier Punkte hinter Leipzig, haben Relegationsrang drei mit neun Zählern Vorsprung aber bereits abgesichert. Ein Sprung auf Platz zwei sei „sehr unwahrscheinlich“, betonte der Schweizer.

In der Partie in Braunschweig sieht Weiler „einen Gradmesser für die Relegation“. Diese würde am 19. und 23. Mai warten, sofern Nürnberg den Rivalen aus Leipzig nicht mehr abfangen kann. Die Stimmung war beim neunmaligen deutschen Meister nach dem 6:2 gegen Union Berlin zuletzt klar verbessert. „Die Mannschaft hat gezeigt, was sie zu leisten im Stande ist“, erklärte Weiler.

Neben den Langzeitverletzten Raphael Schäfer und Patrick Erras sowie dem gesperrten Dave Bulthuis muss Nürnberg beim Gastspiel in Niedersachsen auf Jan Polak, Thorsten Kirschbaum (beide Wade) und Jürgen Mössmer (muskuläre Probleme) verzichten. Da neben Schäfer und Kirschbaum auch Alexander Stephan als vierter Keeper ausfällt, wird U19-Schlussmann Ramon Castellucci sein Debüt im Profikader feiern.

