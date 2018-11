FCM-Trainer fordert: Frust und Wut in Energie umwandeln

Beim 1. FC Magdeburg rumort es nach der Negativserie der vergangenen Wochen ordentlich. Auf das Team und Trainer Jens Härtel prasselt immer mehr Kritik ein. Was nicht gerade hilfreich ist vor dem Spiel gegen den SSV Jahn Regensburg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Noch immer wartet der Aufsteiger auf seinen ersten Zweitliga-Heimsieg.

„Der Kritik - ob berechtigt oder unberechtigt - müssen wir uns natürlich stellen. Sicher hätte man sich das hier und da etwas anders gewünscht, aber so ist das momentan in unserer Gesellschaft. Da sind wir keine Ausnahme“, sagte Härtel und forderte: „Wir müssen unseren Frust und unsere Wut in Energie umwandeln und zusammen mit unseren überragenden Fans alles herausholen.“

Die Mannschaft habe im Training einen fokussierten Eindruck gemacht. „Deshalb habe ich ein gutes Gefühl“, sagte Härtel, den Besetzungssorgen beschäftigen. Abwehrspezialisten Romain Bregerie steht erneut nicht zur Verfügung. Für Rico Preißinger kommt die Partie nach seinem Trainingsrückstand auch zu früh. Da zudem Björn Rother und Dennis Erdmann gesperrt sind, fehlen dem FCM gleich vier wichtige Akteure.

Härtel outete sich als Freund der Regensburger Spielweise, die er teilweise spektakulär einstufte. „Die Mannschaft hat eine überragende Mentalität“, sagte der Trainer. Man müsse ebenfalls gut eingestellt sein, weil der Gegner immer wieder zurückkäme. Regensburg hat seit sieben Spielen nicht mehr verloren.

„Es ist egal wie der Gegner heißt. Wir wollen jedes Heimspiel gewinnen und zusammen mit den Fans eine Wucht entwickeln, dass wir nur ganz schwer zu schlagen sind“, sagte der ebenfalls in der Kritik stehende Kapitän Nils Butzen. Regensburg sei mehr als solide in die Saison gestartet und habe bereits das eine oder andere Ausrufezeichen gesetzt. „Wir wollen mit der größtmöglichen Leidenschaft ins Spiel gehen und so das Publikum für uns gewinnen“, sagte Butzen.

