FCB im Topspiel gegen Hoffenheim gefordert: Fürth am Sonntag

Der FC Bayern München will nach der 7:1-Gala in der Champions League gegen Red Bull Salzburg seine gute Form in der Fußball-Bundesliga bestätigen. Im Topspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim kann der Tabellenführer am Samstag (15.30 Uhr) den nächsten Schritt zur zehnten Meisterschaft am Stück machen.

Bayern-Coach Julian Nagelsmann freut sich auf seine erste Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte vor Publikum. „Die Spiele mit Leipzig in Hoffenheim waren immer sehr kompliziert“, erinnerte Nagelsmann. Zudem habe Hoffenheim von den letzten fünf Heimspielen gegen den FC Bayern drei gewonnen. „Von daher sind wir gut gewarnt, eine Topleistung abzurufen. Der Gegner ist sehr gefährlich“, sagte Nagelsmann.

Greuther Fürth empfängt zum Abschluss des 26. Spieltags am Sonntag (19.30 Uhr) das Topteam von RB Leipzig. Das für Samstag angesetzte Heimspiel des FC Augsburg gegen den FSV Mainz 05 fällt aus. Nach zahlreichen Corona-Fällen bei den Mainzern muss die Partie zu einem späteren Zeitpunkt der Saison nachgeholt werden.

