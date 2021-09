FCA erwartet „hitzige“ Freiburger: „Trend spricht für uns“

Der FC Augsburg geht eine Woche nach dem ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga mit viel Selbstbewusstsein in die Partie beim SC Freiburg. „Wir haben auswärts jetzt zwei Mal zu null gespielt, und die drei Punkte gegen Gladbach geben uns ordentlich Rückenwind. Da wollen wir weitermachen“, sagte FCA-Trainer Markus Weinzierl zwei Tage vor dem Spiel bei den Breisgauern am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Nach dem erlösenden Premieren-Sieg am vergangenen Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach konnten die Augsburger die Abstiegsplätze endlich verlassen. Mit fünf Punkten aus fünf Spielen verlief der Start in die Liga dennoch alles andere als planmäßig - und jetzt wartet die bislang noch ungeschlagene Truppe von Christian Streich.

In Freiburg sei die Stimmung immer besonders und auch etwas hitzig, sagte Weinzierl und prognostizierte ein „enges“ und „hitziges“ Spiel. Aber: „Der Trend spricht aber für uns, da wollen wir einen Ertrag draus ziehen“, sagte der FCA-Coach selbstbewusst.

Im Spiel gegen den Sechsten der Liga kann Weinzierl zudem wieder auf Michael Gregoritsch zurückgreifen. Fragezeichen stehen hingegen hinter Iago, der sich gegen Gladbach an der Schulter verletzt hatte. Für Felix Uduokhai und Alfred Finnbogason komme ein Einsatz noch zu früh.

